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Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану, - ЦНС

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 16:26
Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану, - ЦНС Фото: Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану (t me u_now)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вивозять українських старшокласників до Татарстану, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, з Лисичанська було вивезено п'ятдесят 11-класників для підготовки та здачі Єдиного державного екзамену в РФ.

"Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території РФ. Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додали, такий приклад демонструє, що самі загарбники не вірять у присутність РФ на окупованих територіях України. Саме через це і необхідно їхати складати державні іспити на території Росії.

Нагадаємо, що за російськими даними, понад 4,7 млн українців перебувають наразі на території Росії. Скільки з них переїхали до РФ добровільно чи примусово, невідомо.

Світу потрібен глобальний механізм впливу, щоб захищати та повертати незаконно вивезених до Росії людей та притягти до відповідальності усіх винних у депортаціях.

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