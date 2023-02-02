Росіяни депортували 50 школярів з Луганської області до Татарстану, - ЦНС
Росіяни вивозять українських старшокласників до Татарстану, аби ті складали шкільні іспити на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Так, з Лисичанська було вивезено п'ятдесят 11-класників для підготовки та здачі Єдиного державного екзамену в РФ.
"Всіх їх вивезли до Єлабуги (республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання у закладах вищої освіти на території РФ. Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже знову йде мова про етноцид українців й нищення самоідентифікації", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додали, такий приклад демонструє, що самі загарбники не вірять у присутність РФ на окупованих територіях України. Саме через це і необхідно їхати складати державні іспити на території Росії.
Нагадаємо, що за російськими даними, понад 4,7 млн українців перебувають наразі на території Росії. Скільки з них переїхали до РФ добровільно чи примусово, невідомо.
Світу потрібен глобальний механізм впливу, щоб захищати та повертати незаконно вивезених до Росії людей та притягти до відповідальності усіх винних у депортаціях.
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