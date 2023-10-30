Окупанти передали під контроль Татарстану захоплені Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне
Агломерацію тимчасово захопленої Луганської області - Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне окупанти передали під контроль Татарстану (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Спротив".
Так, делегація з республіки Татарстан на чолі з її премʼєр-міністром Олексієм Єсошиним здійснила незаконний візит в тимчасово окуповану Луганської області.
"Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого субʼєкта - республіку Татарстан", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в "Спротиву", офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" та ініціювання будівельних проєктів у регіоні.
"Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як "безгосподарне", - додали в "Спротиву".
Разом з тим Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних "яничар". Так, лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору "Заречье", де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор).
"Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою. В межах цієї політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)", - пише "Спротив", додаючи, що це осучаснена російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обовʼязковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як "Юнармия" чи молодіжний актив путінської партії "Єдина Росія".
Зазначимо, що у Татарстані серйозно займаються патріотичним "вихованням" школярів. Так, під час святкування 23 лютого у Казані школярів змушували співати радянські патріотичні пісні та піднімати вгору руку, що нагадувало нацистське зигування. До того ж кілька сотень російських студентів коледжу "Алабуга Політех" у Татарстані залучили до збирання іранських дронів Shahed. Також відомо про депортацію 50 школярів із Луганської області до Татарстану.
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