ua en ru
Пн, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти передали під контроль Татарстану захоплені Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 11:59
UA EN RU
Окупанти передали під контроль Татарстану захоплені Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Фото: окупанти передали під контроль Татарстану захоплені Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Агломерацію тимчасово захопленої Луганської області - Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне окупанти передали під контроль Татарстану (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Спротив".

Так, делегація з республіки Татарстан на чолі з її премʼєр-міністром Олексієм Єсошиним здійснила незаконний візит в тимчасово окуповану Луганської області.

"Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що Кремль виділив агломерацію Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого субʼєкта - республіку Татарстан", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в "Спротиву", офіційно делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати "відновлення інфраструктури" та ініціювання будівельних проєктів у регіоні.

"Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як "безгосподарне", - додали в "Спротиву".

Разом з тим Татарстан курує програму за якою має перевиховати місцеву молодь та зробити з них сучасних "яничар". Так, лише протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору "Заречье", де разом із заходами націленими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор).

"Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою. В межах цієї політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою "готов к труду и обороне (ГТО)", - пише "Спротив", додаючи, що це осучаснена російська форма спортивно-парамілітарного виховання молоді з обовʼязковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як "Юнармия" чи молодіжний актив путінської партії "Єдина Росія".

Зазначимо, що у Татарстані серйозно займаються патріотичним "вихованням" школярів. Так, під час святкування 23 лютого у Казані школярів змушували співати радянські патріотичні пісні та піднімати вгору руку, що нагадувало нацистське зигування. До того ж кілька сотень російських студентів коледжу "Алабуга Політех" у Татарстані залучили до збирання іранських дронів Shahed. Також відомо про депортацію 50 школярів із Луганської області до Татарстану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сєвєродонецьк Лисичанськ Татарстан Рубежное
NEWS
Яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram: пояснення Федорова
Яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram: пояснення Федорова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ