Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Сопротивление "

Так, делегация из республики Татарстан во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным совершила незаконный визит во временно оккупированную Луганскую область.

"Особое внимание они уделили городу Лисичанск. А все потому, что Кремль выделил агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежное под полный контроль своего субъекта - республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Как отмечает в "Сопротивление", официально делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" и инициирование строительных проектов в регионе.

"Также для рабочих, прибывающих из этого региона местные оккупационные администрации выделяют жилье, ранее оккупантами было признано как "бесхозное", - добавили в "Сопротивлении".

Вместе с тем Татарстан курирует программу, по которой должна перевоспитать местную молодежь и сделать из них современных "янычар". Так, только в течение октября около двухсот детей были вывезены в казанский лагерь "Заречье", где вместе с мерами нацеленными на изменение их национальной самоидентификации также проводилось фиджитал-соревнование (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр).

"Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя. В рамках этой политики Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе "готов к труду и обороне (ГТО)", - пишет "Сопротивление", добавляя, что это осовременная. форма спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией для участия в таких парамилитарных организациях как "Юнармия" или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

Отметим, что в Татарстане серьезно занимаются патриотическим "воспитанием" школьников. Так, во время празднования 23 февраля в Казани школьников заставляли петь советские патриотические песни и поднимать вверх руку, что напоминало нацистское зигование. К тому же несколько сотен российских студентов колледжа "Алабуга Политех" в Татарстане привлекли к сборке иранских дронов Shahed. Также известно о депортации 50 школьников из Луганской области в Татарстан.