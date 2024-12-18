Окупанти панікують. Партизани попередили про плани росіян у Херсонської області

Зазначається, що попри секретність операції, обстановка в підрозділах стає все більш напруженою.

В "АТЕШ" додали, що багато російських солдатів намагаються уникнути участі в наступі: хтось симулює хвороби для потрапляння до шпиталю, інші намагаються відкупитися чи отримати переведення, а деякі навіть умисно псують техніку та озброєння.

Партизани руху вже неодноразово повідомляли про саботаж серед російських військових, які зривають відправлення на штурм островів у дельті Дніпра.

Також вони поширили для окупантів інструкцію, як більш-менш непомітно вивести з ладу човни чи іншу техніку:

Пошкодження катушки запалювання через удар молотком. Змішування палива з домішками, до прикладу додавання у бензин: дизель або воду, цукор та навіть сире яйце. Розрив проводки гідроциклів.

Окрім цього, росіянам порадили оперативно передавати координати своєї техніки руху, який швидко передасть ці дані українським силам оборони для її ліквідації.

Представники "АТЕШ»"наголошують, що такі дії допоможуть російським військовим уникнути смертельних ризиків у наступі та водночас послаблять бойову здатність російської армії у Херсонській області.

Нагадаємо, що партизани раніше повідомляли про посилення у регіоні репресій окупантів проти українських дітей.