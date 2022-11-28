Окупанти оголосили про черговий обмін полоненими

"З українського полону звільнено та повертається додому 23 захисники Луганської області! Вже за кілька годин бійці зможуть обійняти своїх рідних та близьких", - зазначив окупант.

Україна поки не підтверджувала обмін, тому невідомо, скількох осіб вдалося звільнити з російського полону.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 26 листопада. Додому повернулися 9 захисників та 3 цивільних.

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