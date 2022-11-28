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Окупанти оголосили про черговий обмін полоненими

Фото: окупанти заявляють про новий обмін полоненими (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти оголосили про черговий обмін військовополоненими. Він може відбутися сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу ЛНР" Леоніда Пасічника в Telegram.

"З українського полону звільнено та повертається додому 23 захисники Луганської області! Вже за кілька годин бійці зможуть обійняти своїх рідних та близьких", - зазначив окупант.

Україна поки не підтверджувала обмін, тому невідомо, скількох осіб вдалося звільнити з російського полону.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 26 листопада. Додому повернулися 9 захисників та 3 цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Обмін полоненимиокупантиЛНР