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Оккупанты объявили об очередном обмене пленными

Фото: оккупанты заявляют о новом обмене пленными (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты объявили об очередном обмене военнопленными. Он может состояться сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу ЛНР" Леонида Пасечника в Telegram.

"Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганской области! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких", - отметил оккупант.

Украина пока не подтверждала обмен, поэтому неизвестно, скольких человек удалось освободить из российского плена.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 26 ноября. Домой вернулись 9 защитников и 3 гражданских.

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Обмен пленнымиокупантиЛНР