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Окупанти обстрілюють Нікополь та район: жителів просять перебувати в укриттях

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Нікополь, Вівторок 25 квітня 2023 20:03
Окупанти обстрілюють Нікополь та район: жителів просять перебувати в укриттях Фото: окупанти атакували Нікополь та район (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 квітня, росіяни ударили артилерією по Нікопольському району. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка

"Червоногригорівська територіальна громада та місто Нікополь - увага працює арта окупантів з Водяного", - повідомив Євтушенко.

До того ж він попередив, що можливий повторний обстріл по Мирівській територіальній громаді.

"Перебувайте в безпечних місцях!", - наголосив глава РВА.

Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що в результаті ворожої атаки в Нікополі було пошкоджено багатоквартирний будинок та 6 легкових автомобілів.

"Рятувальники зараз працюють на місці. Наслідки з‘ясовуються", - заявив він.

Крім того, Лукашук повідомив, що росіяни обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки на території приватного домоволодіння загорівся гараж, проте пожежу вже локалізували надзвичайники.

"Травмовані 2 людини. Жінки 1959 та 1946 р.н. Травми не важкі, постраждалі проходять амбулаторне лікування", - повідомив глава облради.

Фото: окупанти атакували Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)

В результаті ворожої атаки по місту, було знищено 2 господарчі споруди, а також пошкоджено 2 багатоповерхових будинки, 8 приватних будинків, 12 господарчих споруд, газопровід та лінії електропередачі.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що росіяни обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватні будинки.

Окрім того, 19 квітня, окупанти обстріляли дві громади у Дніпропетровській області, є пошкодження.

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