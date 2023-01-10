Оккупанты обстреливают Херсон. Жителей предупредили о повторных "прилетах"
Во вторник, 10 января, в Херсоне сообщают о взрывах. Оккупанты прямо сейчас обстреливают город, жителей предупреждают о повторении "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что сейчас происходит очередной обстрел Херсона.
"Осторожно могут быть повторные прилеты", - написал он в Telegram.
Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.
Также вечером 9 января российские войска еще раз обстреляли Херсон. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб человек.
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