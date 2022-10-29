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Окупанти обстрілюють Дніпропетровську область зі ствольної артилерії

Фото: окупанти обстрілюють Дніпропетровську область зі ствольної артилерії Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вдень, 29 жовтня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"На протилежному березі зафіксовано провокації та роботу ствольної артилерії ворога. Напрямок пострілів невідомий", - йдеться у повідомленні.

Глава Нікопольської РВА також попросив мешканців прибережних територій щодо можливості обмежити перебування на відкритій місцевості.

Раніше ми писали, що сьогодні росіяни вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, отримав поранення 39-річний чоловік.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS та далекобійних гаубиць М777 на півдні. Він також коригував удари окупантів по Нікополі Дніпропетровської області.

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