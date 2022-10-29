Окупанти обстрілюють Дніпропетровську область зі ствольної артилерії

Російські військові сьогодні вдень, 29 жовтня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Глава Нікопольської РВА також попросив мешканців прибережних територій щодо можливості обмежити перебування на відкритій місцевості.

"На протилежному березі зафіксовано провокації та роботу ствольної артилерії ворога. Напрямок пострілів невідомий", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що сьогодні росіяни вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, отримав поранення 39-річний чоловік.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за позиціями HIMARS та далекобійних гаубиць М777 на півдні. Він також коригував удари окупантів по Нікополі Дніпропетровської області.

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