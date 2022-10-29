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Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из ствольной артиллерии

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Киев, Суббота 29 октября 2022 17:30
Оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из ствольной артиллерии Фото: оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из ствольной артиллерии Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня днем, 29 октября, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"На противоположном берегу зафиксированы провокации и работа ствольной артиллерии врага. Направление выстрелов неизвестно", - говорится в сообщении.

Глава Никопольской РВА также попросил жителей прибрежных территорий по возможности ограничить нахождение на открытой местности.

Ранее мы писали, что сегодня россияне ночью обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, получил ранения 39-летний мужчина.

Также сообщалось, что СБУ задержала российского агента, который шпионил за позициями HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 на юге. Он также корректировал удары оккупантов по Никополю Днепропетровской области.

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