Оккупанты обстреливали Херсон и область: в городе атаковано госпредприятие, есть жертва

За минувшие сутки россияне 78 раз избивали по Херсону и области. В частности, областной центр был атакован 11 раз, один человек за сутки погиб, три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонской области. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, армия РФ 11 раз атаковала жилые кварталы Херсона.

"Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев", - добавили в ОВА.

В администрации отметили, что за прошедшие сутки в регионе из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.