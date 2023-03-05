Оккупанты обстреливали Херсон и область: в городе атаковано госпредприятие, есть жертва
За минувшие сутки россияне 78 раз избивали по Херсону и области. В частности, областной центр был атакован 11 раз, один человек за сутки погиб, три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонской области. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.
Кроме того, армия РФ 11 раз атаковала жилые кварталы Херсона.
"Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев", - добавили в ОВА.
В администрации отметили, что за прошедшие сутки в регионе из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.
Как сообщалось, 4 марта, военные РФ обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.
Напомним, во вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка Херсонской области. Оккупанты атаковали авто полицейских, сбросив гранату с дрона, четверо копов получили ранения.
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