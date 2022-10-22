Окупанти вдарили ракетою "Смерч" по Костянтинівці, є важко поранені жителі

Наголошується, що атака на Костянтинівку відбулася 21 жовтня близько 14:00. Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину.

Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поліцейські перевірили вулиці на наявність снарядів, що не здетонували, і задокументували руйнування. Пошкодження зазнали близько десятка приватних будинків.

Крім того, є постраждалі серед тварин: загинув кіт, поліцейські-парамедики також допомагали ротвейлеру, який був поранений.

Масових жертв вдалося уникнути тому, що в момент ворожої атаки більшості мешканців не було вдома.

Водночас касетні бойові елементи небезпечні тим, що розсипаються на великій площі, занурюються в ґрунт і "працюють" як міни - можуть вибухнути через довгий час після обстрілу.

Поліція Донеччини наголошує: тільки вчасна евакуація рятує життя.