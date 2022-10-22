UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили ракетою "Смерч" по Костянтинівці, є важко поранені жителі

Фото: Окупанти обстріляли зі "Смерчів" Костянтинівку (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Росіяни випустили по мирних оселях Костянтинівки ракету "Смерч", що несла на собі численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення дістали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Нацполіції в Донецькій області.

Наголошується, що атака на Костянтинівку відбулася 21 жовтня близько 14:00. Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину.

Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поліцейські перевірили вулиці на наявність снарядів, що не здетонували, і задокументували руйнування. Пошкодження зазнали близько десятка приватних будинків.

Крім того, є постраждалі серед тварин: загинув кіт, поліцейські-парамедики також допомагали ротвейлеру, який був поранений.

Масових жертв вдалося уникнути тому, що в момент ворожої атаки більшості мешканців не було вдома.

Водночас касетні бойові елементи небезпечні тим, що розсипаються на великій площі, занурюються в ґрунт і "працюють" як міни - можуть вибухнути через довгий час після обстрілу.

Поліція Донеччини наголошує: тільки вчасна евакуація рятує життя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних, ще 8 людей зазнали поранень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасКонстантиновка