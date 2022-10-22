Оккупанты ударили ракетой "Смерч" по Константиновке, есть тяжело раненые жители

Отмечается, что атака на Константиновку состоялась 21 октября около 14:00. Все снаряды попали в жилые дома и возле магазина.

В результате взрыва были травмированы 21-летняя девушка и двое мужчин 26 и 58 лет. Раненых спасали фельдшеры медицинского пункта бригады Нацгвардии, которые одними из первых прибыли на помощь. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские проверили улицы на наличие не сдетонировавших снарядов и задокументировали разрушения. Повреждения получили около десятка частных домов.

Кроме того, есть пострадавшие среди животных: погиб кот, полицейские-парамедики также помогали ротвейлеру, который был ранен.

Массовых жертв удалось избежать потому, что в момент вражеской атаки большинству жителей не было дома.

В то же время кассетные боевые элементы опасны тем, что рассыпаются на большой площади, погружаются в землю и "работают" как мины – могут взорваться спустя долгое время после обстрела.

Полиция Донбасса отмечает: только своевременная эвакуация спасает жизнь.