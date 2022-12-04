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Окупанти обстріляли Запорізьку область: пошкоджено лінії електропередачі

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 4 грудня росіяни обстріляли одне з сіл в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За його словами, в селі зафіксовано кілька прильотів.

"В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж. Пожежу ліквідували наші рятувальники", - написав Старух.

Він зазначив, що усі люди залишились живі та неушкоджені.

Нагадаємо, що в ніч на 27 листопада російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу постраждало агропідприємство.

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Запорожская областьВійна Росії проти України