RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Запорожскую область: повреждены линии электропередачи

Фото: россияне обстреляли Запорожскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По его словам, в деревне зафиксировано несколько прилетов.

"В результате взрывов на территории частной застройки выбиты окна, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей. Пожар ликвидировали наши спасатели", - написал Старух.

Он отметил, что все люди остались живы и невредимы.

Напомним, что в ночь на 27 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.В результате обстрела пострадало агропредприятие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины