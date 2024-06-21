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Окупанти обстріляли Вовчанську громаду і вбили співробітницю "Укрпошти", поранено водія

Вовчанська громада, П'ятниця 21 червня 2024 21:25
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Окупанти обстріляли Вовчанську громаду і вбили співробітницю "Укрпошти", поранено водія Архівне фото: окупанти обстріляли Вовчанську громаду (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні вранці, 21 червня, обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Унаслідок цього загинула співробітниця "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.

"Окупанти скоїли злочин сьогодні, близько 10-ї години ранку. Також поранено водія, який супроводжував жінку. У їхню машину влучив ворожий дрон", - написав очільник області.

Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.

Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

Ситуація на Вовчанському напрямку

Понад місяць тому росіяни розпочали наступ на півночі Харківської області та частково просунулися у Вовчанську.

При цьому окупанти зазнають великих втрат на цій ділянці фронту. Нещодавно у ЗСУ заявили, що Кремль планує залучити до виконання завдань на цьому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту.

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