Оккупанты обстреляли Волчанскую громаду и убили сотрудницу "Укрпочты", ранен водитель
Российские войска сегодня утром, 21 июня, обстреляли Волчанскую громаду в Харьковской области. В результате этого погибла сотрудница "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, во время перевозки и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты" в Волчанской громаде.
"Оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра. Также ранен водитель, который сопровождал женщину. В их машину попал вражеский дрон", - написал глава области.
Он уточнил, что пострадавший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.
Однако сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.
Ситуация на Волчанском направлении
Более месяца назад россияне начали наступление на севере Харьковской области и частично продвинулись в Волчанске.
При этом оккупанты несут большие потери на этом участке фронта. Недавно в ВСУ заявили, что Кремль планирует привлечь к выполнению задач на этом направлении подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты из Тихоокеанского флота.
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