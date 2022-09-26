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Окупанти обстріляли центр Краматорська: четверо поранених

Фото: окупанти обстріляли центр Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області у понеділок, 26 вересня. Під удар потрапив центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. 4 поранених (1 - у важкому стані)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, буквально 25 вересня російські військові вдарили по Краматорську Донецької області двома ракетами зенітного комплексу С-300.

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Краматорськ