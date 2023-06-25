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Окупанти обстріляли Торецьк, є постраждалий

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Неділя 25 червня 2023 20:08
Окупанти обстріляли Торецьк, є постраждалий Фото: Окупанти обстріляли Торецьк (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти завдали удару по місту Торецьк Донецької області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

"У результаті ворожого обстрілу 24 червня міста Торецьку отримав поранення чоловік", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що на місце інциденту виїхали рятувальники Донецької області на автомобілі швидкої медичної допомоги та надали постраждалому першу домедичну допомогу. Після цього чоловіка транспортували до лікувальних закладів.

Ситуація в Донецькій області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

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