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Оккупанты обстреляли Торецк, есть пострадавший

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Воскресенье 25 июня 2023 20:08
Оккупанты обстреляли Торецк, есть пострадавший Фото: Оккупанты обстреляли Торецк (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты нанесли удар по городу Торецк Донецкой области. В результате обстрела получил ранения мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.

"В результате вражеского обстрела 24 июня города Торецка получил ранения мужчина", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на место инцидента выехали спасатели Донецкой области на автомобиле скорой медицинской помощи и оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь. После этого мужчину транспортировали в лечебные учреждения.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

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