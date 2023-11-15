Окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області

"Ворог продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти. Відбувся обстріл території поблизу ТЕС у Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

В Міненерго зазначили, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

"Енергетики ведуть огляд можливих пошкоджень. Через бойові дії знеструмлювалися понад 40 населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - додали у відомстві.

Обстріл ТЕС в Україні

Росія стала звичайною практикою обстрілювати енергооб'єкти в Україні, в тому числі й теплоелектростанції. Наприклад, 12 листопада повідомлялося, що за останні три тижні РФ вже тричі обстріляла одну з ТЕС ДТЕК Енерго. Також окупанти вдарили по ТЕС увечері 7 листопада. Під обстріл потрапила теплоелектростанція у прифронтовій області.

Нагадаємо, військові попереджають, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

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Російські окупанти вдарили ракетами по Селідовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада, атакувавши багатоповерхівку ракетами С-300. Одна людина загинула, троє постраждали. Під завалами можуть бути люди.