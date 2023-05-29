Оккупанты обстреляли Сумскую область 10 раз за день. Поврежден состав агропредприятия

Приграничные районы Сумской области снова были обстреляны оккупантами с территории РФ. В течение понедельника, 29 мая, захватчики 10 раз били по общинам в регионе, применяя различное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

"В течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 48 взрывов", - говорится в сводке.

Так, под обстрелы попали Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская общины в Сумской области.

Данные по атакам:

По Белопольской общине с территории РФ было произведено 20 выстрелов из АГС и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).

По Эсманской общини россияне били из АГС (3 взрыва), а также зафиксирован ракетный обстрел из вертолета (2 "прихода"). В результате обстрела поврежден состав агропредприятия.

По территории Великописаревской общине войска РФ били из артиллерии (10 взрывов).

С территории РФ был произведен минометный обстрел по Краснопольской общине (2 взрыва).

По территории Шалыгинской общине захватчики били из миномета (1 взрыв).

Атаки РФ по Сумской области

Приграничные районы Сумской области обстреливаются с территории России практически ежедневно. Так, например, вчера войска РФ били по региону 14 раз, атаковав девять общин. Для нанесения ударов противник применял минометы, САУ, артиллерию и вертолеты для запуска ракет.

Перед этим войска РФ 18 раз обстреливали приграничье Сумской области, применяя минометы, САУ, АГС, артиллерию и тоже вертолеты для ракетных ударов (НУРС).

Как отметил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, нашей стране нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ во избежание повторения агрессии в будущем, и чтобы наши приграничные области не подвергались постоянным обстрелам.