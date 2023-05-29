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Оккупанты обстреляли Сумскую область 10 раз за день. Поврежден состав агропредприятия

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Сумская область, Понедельник 29 мая 2023 23:25
Оккупанты обстреляли Сумскую область 10 раз за день. Поврежден состав агропредприятия Фото: российские оккупанты снова обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Приграничные районы Сумской области снова были обстреляны оккупантами с территории РФ. В течение понедельника, 29 мая, захватчики 10 раз били по общинам в регионе, применяя различное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

"В течение дня россияне совершили 10 обстрелов. Зафиксировано 48 взрывов", - говорится в сводке.

Так, под обстрелы попали Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская общины в Сумской области.

Данные по атакам:

  • По Белопольской общине с территории РФ было произведено 20 выстрелов из АГС и 2 выхода из миномета и обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
  • По Эсманской общини россияне били из АГС (3 взрыва), а также зафиксирован ракетный обстрел из вертолета (2 "прихода"). В результате обстрела поврежден состав агропредприятия.
  • По территории Великописаревской общине войска РФ били из артиллерии (10 взрывов).
  • С территории РФ был произведен минометный обстрел по Краснопольской общине (2 взрыва).
  • По территории Шалыгинской общине захватчики били из миномета (1 взрыв).

Атаки РФ по Сумской области

Приграничные районы Сумской области обстреливаются с территории России практически ежедневно. Так, например, вчера войска РФ били по региону 14 раз, атаковав девять общин. Для нанесения ударов противник применял минометы, САУ, артиллерию и вертолеты для запуска ракет.

Перед этим войска РФ 18 раз обстреливали приграничье Сумской области, применяя минометы, САУ, АГС, артиллерию и тоже вертолеты для ракетных ударов (НУРС).

Как отметил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, нашей стране нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь РФ во избежание повторения агрессии в будущем, и чтобы наши приграничные области не подвергались постоянным обстрелам.

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