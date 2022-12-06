Окупанти обстріляли сім громад Сумської області: у лікарні виникла пожежа, є поранена

Есманьську громаду війська РФ обстріляли чотири рази: 20 мін, 60 снарядів із "Градів" та ще 12 із ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах.

Уламкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловікові надали допомогу на місці. Також, наразі, відомо щонайменше про три пошкоджені житлові будинки, в одному з них – пожежу.

У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру (всього 37 "прильотів"). По Шалигінській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30 "прильотів".

По Хотинській громаді ворог бив одночасно з САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін). Внаслідок обстрілу пошкоджено лікарню та дитячий садок. У лікарні виникла пожежа.

У Юнаківській громаді зафіксовано 12 "прильотів" із мінометів з території Росії та ще 13 - із САУ. Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 "прильотів"). Також окупанти вдарили по Краснопільській громаді, випустивши 20 снарядів із САУ.