Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та поранена

В понеділок, 27 березня, російські окупанти шість громад у Сумській область з мінометів та артилерії. Внаслідок ворожих атак було поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумської області. Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї - понад 130 прильотів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у понеділок, 27 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Вчора, 26 березня, військові Російської Федерації обстріляли дві територіальні громади Сумської області.
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