Оккупанты обстреляли шесть громад в Сумской области: есть разрушения и раненая

В понедельник, 27 марта, российские оккупанты шесть общин в Сумской области из минометов и артиллерии. В результате вражеских атак была ранена женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумской области. Зафиксировано 18 обстрелов из разных видов оружия - более 130 прилетов", - говорится в сообщении.
Напомним, что в понедельник, 27 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Вчера, 26 марта, военные Российской Федерации обстреляли две территориальные общины Сумской области.
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