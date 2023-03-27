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Оккупанты обстреляли шесть громад в Сумской области: есть разрушения и раненая

Фото: Оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, российские оккупанты шесть общин в Сумской области из минометов и артиллерии. В результате вражеских атак была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумской области. Зафиксировано 18 обстрелов из разных видов оружия - более 130 прилетов", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: россияне по территории общины избивали из минометов - 31 "прилет", гранатометов 10 выстрелов и т.д. В результате одного из обстрелов ранено гражданское лицо (женщина), следовавшее в транспортном средстве из г. Белополье до с. Рыжевка. Пострадавшая доставлена в больницу;
  • Шалыгинская община: враг совершил артиллерийский обстрел - 13 "прилетов". В результате обстрела поврежден частный жилой дом;
  • Эсманская община: совершено 3 минометных обстрела - 27 "прилетов";
  • Краснопольская община: были обстрелы из противотанкового ракетного комплекса - 7 выстрелов, а также обстрелы из минометов -16 "прилетов" и артиллерии - 20 "прилетов";
  • Середино-будская община: был артиллерийский обстрел -9 "прилетов";
  • Великописаревская община: был обстрел из минометов - 4 "прилета".

Напомним, что в понедельник, 27 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Вчера, 26 марта, военные Российской Федерации обстреляли две территориальные общины Сумской области.

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