Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та жертва

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області. Було зафіксовано 121 "приліт"- з мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, з танку та ПТУР. На жаль, є руйнування та жертва", - йдеться у повідомленні.
Шалигинська громада: о 09:25 росіяни обстрілювали ймовірно з мінометів с. Старікове - 5 прильотів. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. В населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. А о 15:50 був обстріл з міномета по с. Ходине - 15 "прильотів". Пошкоджено 3 житлових будинки;
Есманська громада: о 13:35 з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії с. Кучерівка - 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ - 20 "прильотів" та міномету - ще 20 "прильотів";
Краснопільська громада: з 09:40 ворожий БПЛА виконав скидання 4-х боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади. В той самий час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120 мм (пуск 2-х ракет). Також з території РФ здійснено обстріл з ПТРК;
Білопільська громада: з території РФ був танковий обстріл - 1 приліт. Також зафіксовано мінометні обстріли - 12 "прильотів", 16 "прильотів" зі ствольної артилерії, 8 "прильотів" із САУ;
Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із САУ - 9 "прильотів" та мінометний обстріл - 5 "прильотів";
Глухівська громада: о 16:15 росіяни били з мінометів - 5 "прильотів".