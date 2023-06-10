Окупанти обстріляли ще одне місто у Запорізькій області, є загиблі

Місто Оріхів в Запорізькій області зазнало обстрілу з боку російських окупантів. Внаслідок цього загинула подружня пара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Запорізькій області в Telegram .

Обстріл Оріхова стався близько 15:00. Через влучання боєприпасів та їхніх уламків у місті виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Пожежники, які прибули на місце події, оперативно приборкали загоряння автомобіля та прибудови до будинку. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 15 кв.м.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя. Чоловік і жінка перебували в прибудові до будинку, коли російські військові відкрили вогонь по місту.

Крім цього, у Преображенці мінно-вибухові травми отримав 77-річний чоловік. Його оперативно доправили в медустанову, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашка в Telegram.

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під тимчасовою ворожою окупацією. При цьому підконтрольну Україні територію російські окупанти регулярно обстрілюють.

Так, напередодні росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі, внаслідок чого загинули двоє людей. Також поранення отримала робітниця ДСНС.

Крім цього, окупанти обстріляли і сьогодні Гуляйполе, в результаті постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.