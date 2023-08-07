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Окупанти обстріляли село під Куп'янськом: є руйнування і поранений

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 7 серпня, обстріляли село Петропавлівка в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 12:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району. У прокуратурі зазначили, що було пошкоджено житлові будинки.

"Отримав поранення 64-річний мирний мешканець", - повідомили правоохоронці.

Фото: Петропавлівка (deepstatemap.live)

Зазначається, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Куп'янського району

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені ними раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області. Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Раніше росіяни теж обстрілювали Кучерівку Куп'янського району Харківської області. Зокрема, в середині липня загарбники скинули авіабомбу на Кучерівку, тоді поранення отримав 74-річний чоловік.

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