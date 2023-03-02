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Окупанти обстріляли село під Куп’янськом: загинула жінка

Фото: Окупанти обстріляли село під Куп’янськом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 березня, російські військові обстріляли Куп'янський район та вбили одну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Канашевича.

Окупанти з РСЗВ обстріляли село Подоли у Харківській області.

"Внаслідок обстрілів на власному подвір’ї загинула жінка 1949 р.н.", - йдеться у повідомленні.

Очільник міста нагадав жителям громади про необхідність евакуації у більш безпечні регіони країни.

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Нагадаємо, що в Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення.

У вівторок, 28 лютого, російські окупанти в черговий раз атакували Куп'янськ Харківської області. Місто зазнало обстрілів з РСЗВ, є загиблий.

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