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Окупанти обстріляли село під Бериславом: влучили в будинок, є поранений

Фото: окупанти обстріляли село під Бериславом, влучили у будинок, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли село Шляхове Херсонської області у п'ятницю, 16 червня. Загарбники влучили у житловий будинок, поранивши одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Бериславської РВА Володимира Літвінова.

"Під вогнем опинилось с.Шляхове Бериславської територіальної громади", - розповів він.

За його даними, армія РФ завдала удару по житловому будинку, внаслідок чого пошкоджено будівля та господарські споруди.

"Одна людина отримала поранення", - додав Літвінов.

Обстріл Херсона та області

Окупанти постійно обстрілюють визволені населені пункти Херсонської області. Причому обстріл житлових будинків є тактикою окупантів, але не випадковістю. Наприклад, буквально сьогодні загарбники обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, також було пошкоджено будівлю медичного закладу.

Нагадаємо, Херсона було звільнено від окупантів 11 листопада 2022 року.

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Херсон