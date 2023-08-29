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Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є поранений

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 29 серпня, обстріляли село Ольгівка в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждав місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Через російський обстріл є поранений. Росіяни вкрили вогнем Ольгівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждав 75-річний чоловік. У нього травмована нижня кінцівка.

Фото: Ольгівка (google.com.ua/maps)

"Його доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й обласний центр. Вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Вчора окупанти обстріляли село Садове в Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.

До цього окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення.

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