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Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є поранені

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Херсонська область, Вівторок 15 серпня 2023 19:35
Окупанти обстріляли село в Херсонській області: є поранені Ілюстративне фото: окупанти обстріляли село в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, обстріляли село Львів Херсонської області. В результаті їх атаки троє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

За інформацією відомства, під вогнем знаходилися житлові квартали населеного пункту.

"В результаті ворожих ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 і 46 років, і 64-річну жінку госпіталізовано до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - уточнили в ОВА.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонської області. Вони все ще утримують під своїм контролем лівобережжя регіону, що дозволяє проводити обстріли з артилерії і не тільки.

Сьогодні, 15 серпня, вдень окупанти обстрілювали центральну частину Херсона, внаслідок чого одна жінка отримала поранення.

При цьому ворог атакував село Новодмитрівка, один мирний житель постраждав.

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