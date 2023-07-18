UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли село в Донецькій області: серед поранених є діти

Фото: наслідки обстрілу військами РФ села Желанне Перше на Донеччині (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району (Донецька область), внаслідок чого поранення отримали 5 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ інформаційної політики.
Донецької обласної прокуратури.

Окупанти влаштували артобстріл близько пів на восьму вечора у вівторок, 18 липня. Попередньо для атаки росіяни використовували реактивну артилерію.

"Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння", - йдеться у публікації.

У прокуратурі зазначили, що всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Було розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У селі Желанне Перше Донецької області внаслідок російського обстрілу поранено 5 людей, серед них двоє дітей (фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Желанне Перше потрапило під російський обстріл (фото: скрін google.com/maps)

Обстріли Донецької області

Війська РФ щодня завдають ударів по прифронтових населених пунктах Донецької області. Також під ворожий вогонь потрапляють міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Так, нагадаємо, що 15 липня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Також був постраждалий.

Перед цим, 14 липня, внаслідок ворожих ударів по селу Нескучне Донецької області, загинув один з цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьПрокуратураВійна Росії проти України