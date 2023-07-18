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Окупанти обстріляли село в Донецькій області: серед поранених є діти

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Желанне Перше, Донецька область, Вівторок 18 липня 2023 23:59
Окупанти обстріляли село в Донецькій області: серед поранених є діти Фото: наслідки обстрілу військами РФ села Желанне Перше на Донеччині (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ обстріляли приватний сектор села Желанне Перше Покровського району (Донецька область), внаслідок чого поранення отримали 5 осіб, серед яких двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ інформаційної політики.
Донецької обласної прокуратури.

Окупанти влаштували артобстріл близько пів на восьму вечора у вівторок, 18 липня. Попередньо для атаки росіяни використовували реактивну артилерію.

"Під ворожий вогонь потрапили двоє хлопчиків віком один та тринадцять років. Під час обстрілу діти грались у дворі приватного домоволодіння", - йдеться у публікації.

У прокуратурі зазначили, що всім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Було розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У селі Желанне Перше Донецької області внаслідок російського обстрілу поранено 5 людей, серед них двоє дітей (фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Окупанти обстріляли село в Донецькій області: серед поранених є діти

Желанне Перше потрапило під російський обстріл (фото: скрін google.com/maps)

Обстріли Донецької області

Війська РФ щодня завдають ударів по прифронтових населених пунктах Донецької області. Також під ворожий вогонь потрапляють міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Так, нагадаємо, що 15 липня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Також був постраждалий.

Перед цим, 14 липня, внаслідок ворожих ударів по селу Нескучне Донецької області, загинув один з цивільних.

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