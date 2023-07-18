Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: среди раненых есть дети

Войска РФ обстреляли частный сектор села Желанное Первое Покровского района (Донецкая область), в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры .

Оккупанты устроили артобстрел около половины восьмого вечера во вторник, 18 июля. Предварительно, для атаки россияне использовали реактивную артиллерию.

"Под вражеский огонь попали два мальчика в возрасте одного и тринадцать лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения", - говорится в публикации.

В прокуратуре отметили, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Было начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В селе Желанное Первое Донецкой области в результате российского обстрела ранены 5 человек, среди них двое детей (фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Желанное Первое попало под российский обстрел (фото: скрин google.com/maps)

Обстрелы в Донецкой области

Войска РФ ежедневно наносят удары по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. Также под вражеский огонь попадают города и села, которые находятся в относительном тылу.

Так, напомним, что 15 июля в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли два человека. Также был пострадавший.

Перед этим, 14 июля, в результате вражеских ударов по селу Нескучное Донецкой области погиб один из гражданских.