Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: среди раненых есть дети
Войска РФ обстреляли частный сектор села Желанное Первое Покровского района (Донецкая область), в результате чего ранения получили 5 человек, среди которых двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел информационной политики
Донецкой областной прокуратуры.
Оккупанты устроили артобстрел около половины восьмого вечера во вторник, 18 июля. Предварительно, для атаки россияне использовали реактивную артиллерию.
"Под вражеский огонь попали два мальчика в возрасте одного и тринадцать лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения", - говорится в публикации.
В прокуратуре отметили, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Было начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В селе Желанное Первое Донецкой области в результате российского обстрела ранены 5 человек, среди них двое детей (фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Желанное Первое попало под российский обстрел (фото: скрин google.com/maps)
Обстрелы в Донецкой области
Войска РФ ежедневно наносят удары по прифронтовым населенным пунктам Донецкой области. Также под вражеский огонь попадают города и села, которые находятся в относительном тылу.
Так, напомним, что 15 июля в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли два человека. Также был пострадавший.
Перед этим, 14 июля, в результате вражеских ударов по селу Нескучное Донецкой области погиб один из гражданских.
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