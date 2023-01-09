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Окупанти обстріляли селище під Сватовим: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли селище під Сватовим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 січня, російські війська вдарили по селищу Новоселівське (Сватівський район Луганської області). Внаслідок атаки загинули мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Щодо населених пунктів, де є люди, як Новоселівське, там 146 цивільних людей, але його все одно обстрілюють окупанти. Є трагічні випадки", - розповів Гайдай.

За його словами, кілька годин тому внаслідок такого обстрілу двоє мирних жителів загинули, а ще двоє - отримали поранення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки є поранені.

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили по Шевченковому Харківській області, через що загинуло кілька мирних жителів.

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ЛуганськОбстрілВибух у СватовоВійна Росії проти України