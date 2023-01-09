Окупанти обстріляли селище під Сватовим: є загиблі та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"Щодо населених пунктів, де є люди, як Новоселівське, там 146 цивільних людей, але його все одно обстрілюють окупанти. Є трагічні випадки", - розповів Гайдай.

За його словами, кілька годин тому внаслідок такого обстрілу двоє мирних жителів загинули, а ще двоє - отримали поранення.