Окупанти обстріляли селище під Сватовим: є загиблі та поранені
Сьогодні, 9 січня, російські війська вдарили по селищу Новоселівське (Сватівський район Луганської області). Внаслідок атаки загинули мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
"Щодо населених пунктів, де є люди, як Новоселівське, там 146 цивільних людей, але його все одно обстрілюють окупанти. Є трагічні випадки", - розповів Гайдай.
За його словами, кілька годин тому внаслідок такого обстрілу двоє мирних жителів загинули, а ще двоє - отримали поранення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вдень російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки є поранені.
Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили по Шевченковому Харківській області, через що загинуло кілька мирних жителів.
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