Оккупанты обстреляли поселок под Сватово: есть погибшие и раненые

Сегодня, 9 января, российские войска ударили по поселку Новоселовское (Сватовский район Луганской области). В результате атаки погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Что касается населенных пунктов, где есть люди, как Новоселовское, там 146 гражданских людей, но его все равно обстреливают оккупанты. Есть трагические случаи", - рассказал Гайдай.

По его словам, несколько часов назад в результате такого обстрела двое мирных жителей погибли, а еще двое - получили ранения.