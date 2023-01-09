Оккупанты обстреляли поселок под Сватово: есть погибшие и раненые
Сегодня, 9 января, российские войска ударили по поселку Новоселовское (Сватовский район Луганской области). В результате атаки погибли мирные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"Что касается населенных пунктов, где есть люди, как Новоселовское, там 146 гражданских людей, но его все равно обстреливают оккупанты. Есть трагические случаи", - рассказал Гайдай.
По его словам, несколько часов назад в результате такого обстрела двое мирных жителей погибли, а еще двое - получили ранения.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня днем российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. В результате атаки есть раненые.
Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили по Шевченково Харьковской области, из-за чего погибло несколько мирных жителей.
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