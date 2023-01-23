Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, є жертви

Так, у період з 13.15 до 15.00 було зафіксовано 19 прильотів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Михальчина Слобода.

При цьому з 14:00 до 14:17 стало відомо про 15 приходів, попередньо з міномета 120 мм, в районі н.п. Сопич.

Також окупанти стріляли з міномета 120 мм у районі н.п. Бучки в період із 13:40 до 14:36. Було зафіксовано 12 приходи.

Крім того, з 13:40 до 14:40 стало відомо про 22 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у район урочища Чорти.

Також з 15:00 до 15:20 надійшла інформація про 14 приходи, попередньо з міномета 120 мм, в районі н.п. Студенок.

Крім цього в період з 15:20 до 15:35 стало відомо про 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Кучерівка. Центр екстреної допомоги села повідомило про жертви внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, вчора війська Росії обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії чотири рази.

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