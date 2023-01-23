Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей, есть жертвы

Так, в период с 13:15 до 15:00 было зафиксировано 19 прилетов, вероятно из САУ, в районе н.п. Михальчина Слобода.

При этом с 14:00 до 14:17 стало известно о 15 приходах, предварительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Сопич.

Также оккупанты стреляли из миномета 120 мм в районе н.п. Бучки в период с 13:40 до 14:36. Было зафиксировано 12 приходов.

Кроме того, с 13:40 до 14:40 стало известно о 22 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в район урочища Черты.

Также с 15:00 до 15:20 поступила информация о 14 приходов, предварительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Студенок.

Помимо этого в период с 15:20 до 15:35 стало известно о 10 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Кучеровка. Центр экстренной помощи села сообщило о жертвах в результате обстрела.

Напомним, вчера войска России обстреляли приграничье Сумской области из минометов и артиллерии четыре раза.

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