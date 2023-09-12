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Окупанти обстріляли рятувальників в Харківській області (фото)

Фото: окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області 12 вересня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області у вівторок, 12 вересня. На щастя, рятувальники не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань у Харківській області. Під удар потрапив підрозділ ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Як додали у відомстві, в результаті пошкоджені вікна та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту.

"Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт", - додали у відомстві.

 

Обстріли Козачої Лопані

Нагадаємо, село Козача Лопань українські військові звільнили від російських загарбників у вересні 2022 року. Попри те, що ЗСУ повернули село під свій контроль, окупанти постійно його обстрілюють, оскільки населений пункт розташований за 2 км від кордону з Росією. Наприклад, 8 серпня через обстріл Козачої Лопані поранення отримали двоє чоловіків.

Обстріли РФ пожежних частин в Україні

Російські війська постійно обстрілюють пожежні частини у різних областях та містах України. Зокрема, окупанти в травні атакували пожежну частину у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждала людина. Також у квітні російські війська двічі обстріляли пожежну частину у Харківській області.

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