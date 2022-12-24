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Оккупанты обстреляли пригород Запорожья: что известно

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Запорожье , Суббота 24 декабря 2022 08:19
Оккупанты обстреляли пригород Запорожья: что известно Фото: оккупанты обстреляли пригород Запорожья (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на субботу, 24 декабря, враг ударил ракетами по пригороду Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине Также пострадали дома рядом. Люди целы и невредимы", - рассказал он.

Оккупанты обстреляли пригород Запорожья: что известно

Как сообщалось, в Запорожье ночью 24 декабря слышали взрывы после сигнала воздушной тревоги.

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