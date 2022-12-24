Оккупанты обстреляли пригород Запорожья: что известно

В ночь на субботу, 24 декабря, враг ударил ракетами по пригороду Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Несколько из них попали в гимназию в Степенской общине Также пострадали дома рядом. Люди целы и невредимы", - рассказал он.