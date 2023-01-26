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Окупанти обстріляли Очеретине: двоє загиблих, одну людину поранено (фото)

Фото: окупанти обстріляли Очеретине Донецької області 26 січня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу Росії селища Очеретине Донецької області сьогодні, 26 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двоє місцевих мешканців, що опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося - вони отримали травми, несумісні з життям", - розповів він.

За словами Кириленка, пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні.

"Йому надана медична допомога", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога загинув цивільний, ще семеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти 24 січня обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки, попередньо, було відомо про чотирьох людей, які отримали поранення, серед них опинилися і є діти.

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Донецька область