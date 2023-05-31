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Окупанти обстріляли Очаків із артилерії. Кім розповів про руйнування будинків

Фото: російські окупанти обстріляли Очаков (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ вкотре обстріляли місто Очаків у Миколаївській області, застосовуючи для атаки артилерію. Внаслідок ударів минулого вечора є руйнування та пошкодження будинків та споруд.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Чиновник представив дані станом на ранок 31 травня про ворожі обстріли в області за минулу добу.

Так, артилерійські удари по Очакову у Миколаївському районі російські окупанти завдавали у вівторок близько шостої години вечора.

"Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - розповів глава ОВА.

На щастя, через ворожі обстріли ніхто з громадян не постраждав.

Крім того, 30 травня близько десятої ранку росіяни здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Кім зазначив, що постраждалих та руйнувань немає.

Удари РФ по Очакову

Місто Очаків у Миколаївській області розташоване на північному березі Дніпровсько-Бузького лиману, воно регулярно піддається ворожим обстрілам. За словами голови поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, окупанти періодично обстрілюють місто, застосовуючи РСЗВ.

Позавчора через обстріл Очакова сталося займання на відкритій території берегової лінії. Перед тим, 23 травня, війська РФ тричі обстріляли місто з артилерії, знову поціливши по житлових будинках та важливій інфраструктурі.

Нагадаємо, нещодавно в цьому місті СБУ затримала російського агента, який коригував удари по Очакову дронами-камікадзе та фосфорними снарядами. Він виявився місцевим мешканцем.

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