Оккупанты обстреляли Очаков из артиллерии. Ким рассказал о разрушении домов

Чиновник представил данные по состоянию на утро 31 мая о вражеских обстрелах в области за минувшие сутки.

Так, артиллерийские удары по Очакову в Николаевском районе российские оккупанты наносили во вторник около шести часов вечера.

"В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - рассказал глава ОВА.

К счастью, из-за вражеских обстрелов никто из граждан не пострадал.

Кроме того, 30 мая около десяти утра россияне совершили артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Ким отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Удары РФ по Очакову

Город Очаков в Николаевской области расположен на северном берегу Днепровско-Бугского лимана, он регулярно подвергается вражеским обстрелам. По словам главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета, оккупанты периодически обстреливают город, применяя РСЗО.

Позавчера из-за обстрелов Очакова произошло возгорание на открытой территории береговой линии. Перед тем, 23 мая, войска РФ трижды обстреляли город из артиллерии, снова попав по жилым домам и важной инфраструктуре.

Напомним, недавно в этом городе СБУ задержала российского агента, который корректировал удары по Очакову дронами-камикадзе и фосфорными снарядами. Он оказался местным жителем.