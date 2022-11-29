Окупанти обстріляли обласну клінічну лікарню у Херсоні: є пошкодження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Нагадаємо, що у Херсоні прогриміли вибухи у вівторок, 29 листопада. Це вже третє повідомлення про вибухи за день.

Вчора росіяни обстріляли Херсонську область 21 раз.

До того ж, окупанти вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

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