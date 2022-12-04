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Окупанти обстріляли Нікопольський район з території Енергодара

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район з території Енергодара (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У неділю, 4 грудня, Нікопольський район зазнав близько семи обстрілів. Російські загарбники ведуть вогонь з території тимчасово захопленого Енергодара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін", - написав Лукашук.

Він підкреслив, що ППО "працює по ракетах, а не по снарядах від "Градів" чи важкої артилерії", тому не може захистити район.

"Росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею. Це - дикість, яка обернеться масштабною трагедією. На подібне не піде жодна адекватна людина. Російські окупанти це знають, розуміють і користуються", - додав голова облради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські війська сьогодні вдень 4 грудня обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Також вночі 4 грудня окупанти десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району в Дніпропетровській області.

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