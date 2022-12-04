Окупанти обстріляли Нікопольський район з території Енергодара

"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини. Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін", - написав Лукашук.

Він підкреслив, що ППО "працює по ракетах, а не по снарядах від "Градів" чи важкої артилерії", тому не може захистити район.

"Росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею. Це - дикість, яка обернеться масштабною трагедією. На подібне не піде жодна адекватна людина. Російські окупанти це знають, розуміють і користуються", - додав голова облради.