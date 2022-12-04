Оккупанты обстреляли Никопольский район с территории Энергодара

"Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольского района. Обстрелами в районе побито полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод", - написал Лукашук.

Он подчеркнул, что ПВО "работает по ракетам, а не по снарядам от "Градов" или тяжелой артиллерии", поэтому не может защитить район.

"Россияне цинично обстреливают Никопольский район с территории, которая рядом с АЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней. Это - дикость, которая обернется масштабной трагедией. На подобное не пойдет ни один адекватный человек. Российские оккупанты это знают, понимают и пользуются", - добавил глава облсовета.