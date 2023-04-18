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Окупанти обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватне підприємство (фото)

Фото: Окупанти обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 18 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області та пошкодили місцеве підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Знову атаки по Нікопольському району. Вдень окупанти били по Червоногригорівській громаді. Внаслідок обстрілу знищені і пошкоджені сонячні панелі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було пошкоджено приватне підприємство, 6 житлових будинків, господарча споруда, автомобіль та парники.

"Рятувальники обстежують територію. На щастя, травмованих або загиблих немає", - додав глава облради.

Нагадаємо, що в понеділок, 17 квітня, росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждала людина.

Протягом неділі, 16 квітня, російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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